Milano, 20 feb. (askanews) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha assicurato il suo impegno ad attivare tutti gli enti e le istituzioni competenti per il ripristino della via navigabile Locarno-Milano-Venezia. Un progetto per il quale sono stati già spesi o stanziati 200 milioni di euro, ma che ha bisogno ancora 61 milioni per essere terminato. Lo ha detto durante il suo intervento a un convegno organizzato dall'associazione Amici dei Navigli, organizzazione che spera di inaugurare l'opera entro il 16 agosto 2019, 200 anni dopo l'apertura del Naviglio Pavese.

"E' un sogno ormai alla portata" ha sottolineato Sala. Lo scoglio più rilevante lungo il tratto Locarno-Milano è la diga di Porto della Torre, sulla sponda piemontese del Ticino, sulla quale è necessario costruire una conca che costa 13,5 milioni di euro. Il progetto è già approvato e finanziato, ma non appaltato. Da Milano al fiume Po bisogna invece abbattere e ricostruire sette ponti, oggi a raso.

"Una volta completata - ha aggiunto Sala - sarà un unicum non solo in Italia, ma anche in Europa. Se devo immaginare un cambiamento della città io vedo soprattutto vedo l'acqua: o per razionalità o per cuore l'acqua è al centro della storia e spero del futuro di Milano" ha aggiunto il sindaco.

Intanto durante il convegno è emerso che entro quest'anno vera completata la più costosa tra le opere idrauliche dell'idrovia ancora mancanti, cioè la Conca di quinta classe di Isola Serafini, dal costo di 47 milioni di euro, che consentirà la continuità della navigazione da Pavia a Cremona.