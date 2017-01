Milano, 9 gen. (askanews) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non ha ricevuto dal governo alcuna richiesta formale di apertura di un Cie a Milano. Lo ha riferito in Consiglio comunale lo stesso primo cittadino. "Minniti non mi ha chiesto l'apertura di un Cie a Milano. Quello che so è che il Capo della polizia negli ultimi giorni dell'anno ha scritto a Prefetto e Questore chiedendo di intensificare i controlli di clandestini e irregolari in un'ottica di possibile rimpatrio" ha precisato Sala mentre in città si dava per scontata la riapertura del Cie di via Corelli. Il sindaco ha inoltre sottolineata che "si sta parlando di un Cie regionale, uno per ogni regione" dunque non necessariamente a Milano.

In ogni caso a Palazzo Marino non è arrivata alcuna "comunicazione formale, ufficiale, da nessuno del governo rispetto all'ipotesi rispetto all'ipotesi di riapertura di un Cie".

Sala ha poi ribadito che non vuole essere "concettualmente congruo" alla riapertura dei centri di identificazione e espulsione, ma serve un "piano organico nazionale". A suo parere se i Cie si intendono come prima "non sono stati un grande esempio di funzionamento, anche a Milano". Se invece si intendono come una "evoluzione" allora il governo deve dare indicazioni. Il dibattito sui Cie non deve comunque essere, a suo parere, una "scorciatoia" per eludere la necessitano da un piano nazionale l.