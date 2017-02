Al via task force con governo per aumentare attrattività

Milano, 16 feb. (askanews) - "Abbiamo deciso di presentare il dossier attorno al 15 marzo. Per quello che sappiamo oggi la decisione dovrebbe essere presa prima delle vacanze, quindi abbastanza in fretta". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la conferenza stampa dopo l'incontro "Italy is now and next".

Sala ha poi parlato della task force che sarà istituita fra governo, Comune di Milano e altri attori come Banca d'Italia e Agenzia dell'Entrate "per mettere a punto facilitazioni per chi decide di venire qua. Si tratta di spiegare che cosa è Milano, che scuole trovano, che servizi trovano, che pratiche devono fare. Ho chiesto di occuparsi di queste cose all'assessore Tasca (Bilancio Comune Milano ndr) e di farne parte anche alla Camera di Commercio".

Il sindaco ha poi ricordato che "è il momento in cui le partite sono calde ed è necessario essere incisivi".