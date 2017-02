Milano, 28 feb. (askanews) - "Siamo vicini al momento della verità. E' una partita difficile ma la stiamo gestendo con la giusta modalità". Questo il punto fatto dal sindaco di Milano Giuseppe Sala sulla corsa del capoluogo lombardo per ospitare l'Agenzia europea del Farmaco, nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Sindaco e premier hanno confermato che per venerdì prossimo ci sarà una visita tecnica a Londra. "Sugli uffici - ha proseguito Sala - gli spazi ci sono; abbiamo delle alternative. Poi c'è il lavoro della politica, delle istituzioni, che va fatto a Bruxelles. La decisione sarà a giugno o poco più in là, ma noi dovremo essere pronti dopo l'applicazione dell'art.50 a Londra".