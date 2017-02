Sala: Ema a Milano? Lavoro non facile ma contento lavoro governo

Milano, 14 feb. (askanews) - A prescindere da dove potrà trovare sede, "il lavoro è portarci a casa l'Ema", l'Agenzia europea del farmaco. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, sottolineando che si tratta di un "lavoro intenso, non facile: ci sono candidature fortissime come Vienna e Amsterdam".

A margine della presentazione del Piano scuola di Milano 2017, il sindaco si è detto "contento" del lavoro "che il governo sta facendo" sul possibile trasloco di Ema nel capoluogo lombardo. "Dopodomani a Milano con i ministri Padoan e Alfano parleremo delle opportunità che in questo momento ci sono per investire in Italia, vuol dire molto per Milano. Sono contento - ha aggiunto - di quello che il governo sta facendo, li stimolo ogni giorno perché per noi Ema sarebbe un messaggio veramente importantissimo".