Milano, 17 feb. (askanews) - Quella tra Trenord e il Comune di Milano per la fusione con Atm "non è una trattativa, noi stiamo esaminando diverse ipotesi, avendo come obiettivi chiari quello di essere in grado di dare un servizio che si rinnova, soprattutto negli investimenti di materiale rotabile, di struttura per i cittadini milanesi e i city user". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del nuovo passaggio ciclopedonale attraverso i binari dello scalo di Porta Genova. "Il tema dell'integrazione tariffaria deve essere qualcosa da raggiungere in fretta" ha comunque continuato Sala.

"Quello che oggi conosco molto bene è Atm, una società ben controllata, ben gestita e prima di immaginare una fusione, al di là di ogni valutazione economico-finanziaria, bisogna capire cosa c'è all'interno di ogni singola azienda. Non è pensabile che un'operazione cosi complessa, se mai si dovesse fare, si faccia in tempi brevi" ha aggiunto il sindaco.

"Con Gibelli ho parlato e gli ho manifestato il mio disappunto per qualche frase incauta, lui mi ha spiegato il perché e l'incidente è chiuso, però anche per il rispetto del Consiglio comunale non andremmo certamente avanti senza avere un'idea più compiuta e senza averne discusso in Aula. Adesso stiamo solamente cercando di capire se ci possono essere reali vantaggi e ci serve ancora un po' di studio" ha concluso riferendosi al presidente di Fnm, Andrea Gibelli.