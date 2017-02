Dopo incontro in Quirinale assicura che "si spenderà senz'altro"

Milano, 10 feb. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella "si spenderà senz'altro" per portare a Milano l'agenzia europea del farmaco, che ora ha sede a Londra ma dovrà spostarsi dopo che il Regno Unito lascerà l'Unione europea a seguito della Brexit: lo ha detto il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, riferendo del colloquio avuto con il Capo dello Stato in Quirinale proprio su questo tema.

Sala ha riferito che con Mattarella ha discusso dell'attuale situazione di Milano: "Il Presidente è molto contento di quello che Milano sta diventando, della sua dimensione per il Paese e nel mondo - ha detto Sala - indubbiamente la dimensione internazionale di Milano e l'idea di riuscire a portare a casa un'agenzia europea, l'Ema, è stata al centro del dibattito". "Credo che il Presidente ci darà una mano, anche perché nei prossimi mesi ci saranno momenti in cui si confronterà con i suoi omologhi Capi di Stato" ha aggiunto Sala, precisando che Mattarella "si spenderà senz'altro" in questo senso.

Il Presidente della Repubblica sarà a Milano il 4 aprile prossimo per inaugurare l'edizione 2017 del Salone del Mobile.