Milano, 19 gen. (askanews) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha chiamato il direttore generale della Rai, Antonio Campo Dall'Orto, per chiedergli di approfondire l'ipotesi di trasferimento nel capoluogo lombardo di parti dell'azienda di viale Mazzini. Lo ha riferito lo stesso Sala a margine della posa della prima Pietra d'inciampo della città, oggetto che ricorda i cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti.

"L'ho invitato a venire a Milano. Non ho un'idea precostituita, dico solo che, siccome si è tanto parlato di portare qualcosa a Milano, credo che sia il momento di riflettere e di chiarire al sindaco se ci sono reali intenzioni" ha aggiunto il sindaco.

"Ho sentito parlare di Tg2, di centri di produzione e di contenuti, che sono vicini alla tradizione e alla cultura milanese, all'industria e alla finanza, alla creatività. A me interessa che qualcosa si faccia, credo che Milano lo meriti e credo sia un bene anche per la Rai, però Campo Dall'Orto verrà a Milano nei prossimi giorni in modo che si possa fare una riflessione serena" ha concluso.