Milano, 18 gen. (askanews) - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala invita la Rai a fare come Sky, che ha deciso di portare a Milano tutta la produzione di informazione.

"I media e soprattutto i miltimedia - ha detto il sindaco a margine della presentazione del palinsesto delle mostre milanesi per il 2017 e il 2018 - devono vedere in Milano la capitale dell'informazione. Per questo ho ritenuto di sottolineare, alla luce della notizia di Sky che porta il tg a Milano, anche l'esigenza che anche la Rai, lasciatemi dire, si dia una mossa e trovi un modo di rinforzare la sua presenza a Milano".