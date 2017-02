Il sindaco: interpellare i milanesi ma non con referendum

Milano, 23 feb. (askanews) - I banani in Piazza Duomo "non li ho ancora visti" ma "tra due o tre mesi secondo me ci abitueremo e ci piaceranno. Quindi sospendo il giudizio". Questo il commento del sindaco di Milano, Beppe Sala, sulle polemiche che hanno accompagnato l'arrivo di palme e banani davanti alla cattedrale più famosa di Milano.

Secondo il primo cittadino milanese, che ha parlato al termine della sua testimonianza nel processo a carico del governatore Roberto Maroni, "sarebbe il momento di sospendere il dibattito, al di là del mio giudizio, perché ci sono tante cose da fare". Sala è convinto della necessità di interpellare i milanesi sulle piante posizionate sotto la Madonnina, "ma non - ha precisato - con un referendum. Vedremo tra due o tre mesi, quando tutti si saranno abituati. Intanto noto che il numero delle foto che vengono scattate in piazza Duomo è schizzato alle stelle".