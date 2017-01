Milano, 16 gen. (askanews) - "Non voglio cavarmela con la solita dichiarazione di condanna. Stiamo cercando di fare qualcosa di più, per esempio con la Procura stiamo cercando di mettere in atto un'azione decisa di educazione e sostegno alle vittime, per cui spero di poter annunciare nei prossimi giorni questa iniziativa". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando l'ultimo caso di omicidio di una donna da parte del marito avvenuto in città. "Vista la situazione grave non è più il momento di cavarsela con una dichiarazione di condanna" ha ribadito Sala a margine della presentazione dell'iniziativa Pietre di inciampo.