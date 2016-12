Vigili collocheranno 10 "new jersey" in cemento da 40 quintali

Milano, 21 dic. (askanews) - A Milano gli addetti del Nucleo di intervento rapido della polizia locale (Nuir) posizioneranno nel corso della notte le barriere antisfondamento decise dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Alessandro Marangoni dopo l'attentato compiuto a Berlino. Lo ha annunciato ai cronisti l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Carmela Rozza, spiegando che si tratta di "dieci 'new jersey' in cemento del peso di 40 quintali ciascuno, sei dei quali saranno posti a tutela dei mercantini di Natale e delle vie dello shopping tra San Babila e il Castello Sforzesco, uno all'accesso dei mercatini e della pista di ghiaccio in piazza Gae Aulenti e tre tra la Darsena e viale Papiniano (piazza XXIV maggio e piazzale Cantore)".

Rozza ha poi aggiunto che "per la sicurezza in tutti i mercati scoperti la polizia locale ha disposto di mettere le auto di servizio di traverso nelle strade per impedire l'accesso di eventuali mezzi", sottolineando poi "un rafforzamento delle pattuglie della polizia locale, e ancora di più di quelle delle forze dell'ordine e dell'esercito in tutte le vie dello shopping". "Questo piano straordinario è stato studiato per garantire ai cittadini delle Feste serene e non perché ci siano segnalazioni specifiche di attacchi terroristici nella nostra città" ha spiegato l'assessore, ricordando che l'obbiettivo è casomai quello di "scongiurare il rischio emulazione da parte del pazzo di turno".

Rozza, insieme con il comandante della polizia locale meneghina Antonio Barbato, ha infine annunciato che "le pattuglie dei vigili passeranno dalle 60-70 di questi giorni alle 110 di Capodanno: per la prima volta a Milano, le pattuglie saranno tanto in centro che nelle periferie, dove rimarranno fino alle 6 del mattino mentre nelle zone centrali faranno rientro alle 3". Oltre agli agenti in strada, l'attività di sorveglianza verrà garantita dall'analisi delle immagini di oltre duemila telecamere che verrà fatta nella centrale operativa di via Drago: "Monitoreremo la mobilità e il traffico - ha affermato Barbato - e se un mezzo pesante non dovesse rispettare limiti e divieti, scatterebbe immediatamente l'allarme".