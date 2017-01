Milano, 4 gen. (askanews) - "La questione posta dal ministro Minniti è giustissima e ritengo assolutamente che dobbiamo individuare luoghi dove organizzare i viaggi per i rimpatri". A parlare è l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Carmela Rozza, intervenuta sulle misure decise dal ministero dell'Interno in materia di immigrazione.

"E' inutile che le anime belle si straccino le vesti sui Cie - ha detto la Rozza - oggi a un cittadino extracomunitario a cui non viene riconosciuto il diritto di soggiorno nel nostro Paese viene dato un biglietto verde con su scritto 'vattene' e lui puntualmente non se ne va". "E' chiaro - prosegue - che le espulsioni devono diventare veloci e ci deve essere un luogo dove le persone che non hanno diritto di rimanere sul nostro territorio vengano allocate in attesa del trasferimento. Questi luoghi ovviamente non devono diventare dei centri di detenzione".

Per l'assessore "devono essere luoghi dove si organizza il viaggio, però deve essere chiaro che se non vogliamo gli invisibili ci deve essere un luogo dove le persone che non hanno diritto a stare nel nostro Paese siano allocate in attesa che ritornino al Paese di origine".