Milano, 20 feb. (askanews) - La Regione Lombardia con "Dote sport" ha aiutato 10.573 famiglie in difficoltà che avrebbero corso il rischio di tagliare lo sport ai propri figli. Si tratta di un contributo finanziario, previsto dall'articolo 5 della legge regionale 26/2014, pensato per le famiglie in condizioni economiche meno favorevoli che intendono far praticare uno sport ai figli fra i 6 e i 17 anni sostenendo la pratica sportiva come fattore di prevenzione e come volano di valori educativi e di inclusione sociale. A fare un bilancio è stato l'assessore allo Sport e Politiche giovanili di Regione Lombardia Antonio Rossi, nella sua comunicazione alla Giunta.

Le risorse disponibili per il finanziamento della Dote sport ammontano a 2 milioni e sono state ripartite per ambiti territoriali corrispondenti alle province lombarde, alla Città metropolitana e al Comune di Milano in base al numero di minori residenti. La Dote sport 2016 ha previsto l'erogazione di una sola dote per nucleo familiare. Le domande di Dote sport 2016 presentate al 31 ottobre 2016 sono state 17.888 (al netto di due rinunce), per un totale di richiesta contributi di oltre 3,3 milioni di euro.

"Gli esiti dell'iniziativa - ha detto l'assessore Rossi - rivelano una maggiore incidenza, sia nell'ambito delle domande presentate e sia in quelle ammesse, della pratica sportiva da parte dei minori in età scolare corrispondente alla scuola primaria, dai 6 agli 11 anni (65% delle domande), piuttosto che secondaria, dagli 11 ai 14 anni (24%), o oltre i 14 anni e fino a 17 (12%)".