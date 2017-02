Milano, 9 feb. (askanews) - "Dopo la decisione dell'azienda di non presentarsi al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico, faccio un appello affinché, anche con l'aiuto di Regione Lombardia, si possa costruire un percorso comune per venire incontro alle esigenze dell'azienda e tutelare gli attuali livelli occupazionali." Così Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega Nord in Consiglio Regionale, è intervenuto in merito all'annunciato licenziamento di 187 lavoratori alla K-Flex di Roncello.