Rocca: oltre 50% chance di portare Agenzia Farmaco a Milano

Milano, 6 feb. (askanews) - "Secondo me abbiamo più del 50% di probabilità di farcela, in un agone molto competitivo". Così il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, in merito al trasferimento a Milano dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) a margine di un convegno sul fisco organizzato con Assonime. Le complicazioni, secondo il numero uno di Assolombarda "sono tecniche, dobbiamo avere un edificio adatto a una Agenzia con questa caratteristiche e quindi deve essere perfetto per loro. E poi c'è competizione perchè, purtroppo, abbiamo visto negli ultimi tempi la Germania puntare più a Nord e a Est, mentre questa è una situazione in cui l'Italia deve rivendicare con forza il suo ruolo internazionale".

In conclusione secondo Rocca quella sull'Ema "è una sfida complessa e di enorme importanza per Milano, che ha tutte le caratteristiche per avere quella piattaforma di scienze della vita e innovazione in cui una istituzione come Ema può trovarsi bene. Anche chi lavora nell'Ema può trovarsi in una città come Milano che è internazionale e adatta per questo tipo di grandi agenzie".