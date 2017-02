Rocca: in 2017 fisco migliore per imprese, ma strada ancora lunga

Milano, 6 feb. (askanews) - "Il 2017 presenta novità fiscali che le imprese apprezzano, ma il cammino verso un sistema fiscale meno ostile alla crescita e di semplice attuazione è ancora lungo e accidentato". Lo ha dichiarato Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, intervenendo a un convegno sul fisco. "Certamente - ha proseguito Rocca - non aiuta il quadro complessivo della finanza pubblica che presenta margini d'intervento pari a zero se non si tocca la spesa. Infatti, la spesa corrente al netto degli interessi continua a crescere, sia pur con un andamento minore del passato: è a 692 miliardi rispetto ai 629 del 2008, mentre la spesa per investimenti aumenta da due anni ma resta ancora del 4,5% inferiore al livello del 2008."

Secondo Rocca "è positivo che il governo abbia disinnescato le clausole di salvaguardia per il 2017, ma nel 2018 ci aspettano aumenti automatici delle aliquote Iva per ben 19,5 miliardi." In generale "la dimensione del carico fiscale resta una zavorra che non possiamo dimenticare: nel 2017 stimiamo una pressione fiscale ufficiale al 42,3% del Pil e una effettiva al 47,8% e il total tax rate sulle imprese italiane è al 62%, rispetto al 48,9% della Germania". Tuttavia per il 2017 va riconosciuto al governo "di aver puntato su significativi sgravi alle imprese" come la riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5% al 24%, la proroga del superammortamento, l'introduzione dell'iperammortamento per gli investimenti collegati a Industry 4.0 e la rimodulazione del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo. (segue)