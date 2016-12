Roma, 23 dic. (askanews) - "Amareggiato e sereno per una sentenza ingiusta. Sono convinto che sarò assolto in appello. Non capisco proprio come il tribunale sia potuto arrivare a questa conclusione". Così Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardi, commenta diverse interviste ai principali quotidiani italiani la condanna a sei anni per corruzione. Formigoni sostiene che ci sia una contraddizione nella sentenza, hanno assolto il presidente della Regione Formigoni ed hanno condannato la persona Formigoni: "Esatto: per questo sono fiducioso che in appello questa contraddizione evidente verrà sanata".