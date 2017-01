Milano, 23 gen. (askanews) - La giunta della Regione Lombardia ha approvato lo schema di accordo per la competitività che firmerà con Dia.Pro Diagnostic Bioporbes di Sesto San Giovanni, azienda che produce dispositivi medico-diagnostici in vitro. "Stanziamo oltre 518.000 euro per sostenere un progetto di sviluppo che prevede un investimento da più di 1,8 milioni di euro e che permette di tutelare i posti di lavoro esistenti e incrementare l'occupazione nell'arco di cinque anni" ha riferito Mauro Parolini, assessore regionale allo Sviluppo economico che ha proposto lo schema di concerto con l'assessore all'Università, Ricerca e Open Innovation Luca del Gobbo,

Il progetto di ricerca denominato "Sviluppo di pannelli di reagenti a tecnologia Clia per sistemi diagnostici chiusi" è finalizzato alla realizzazione dei pannelli di reagenti adeguati ad una diagnosi precoce, specifico su malattie infettive e sierologia, che meglio corrispondono alle necessità di mercati target come Sud America e Medio Oriente. Il valore complessivo del progetto è pari a 1.826.514 euro. Il contributo regionale concesso pari a euro 518.245.

"Con l'approvazione di questo provvedimento - ha concluso Parolini - salgono a una trentina gli accordi di competitività deliberati dalla Giunta regionale e sostenuti finora con più di 40 milioni di euro. Un impegno molto importante da parte di Regione Lombardia, che ha permesso ad oggi di sviluppare investimenti per oltre 214 milioni e di salvaguardare 11.000 posti di lavoro, confermando questi strumenti come azioni di sinergia tra pubblico e privato in grado di rilanciare e rivitalizzare il nostro tessuto economico e produttivo".