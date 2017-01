Roma, 13 gen. (askanews) - Dopo 33 anni di chiusura e un'opera di restauro conservativo durata oltre 6 anni, riapre i battenti lo storico Teatro Gerolamo di Milano, vero gioiello dei teatri meneghini e unica ribalta europea appositamente costruita sulla misura degli spettacoli di marionette, per decenni attrazione e appuntamento privilegiato per un pubblico colto e appassionato e per generazioni di piccoli spettatori. Sarà la Compagnia della Marionette di Carlo Colla&Figli, dal 15 al 19 febbraio prossimo, a festeggiare - con l'apertura della stagione di primavera 2017 - questo particolare ritorno, che riporta nella disponibiltà dei milanesi un piccolo tesoro architettonico, oltre che punto di riferimento culturale, del teatro dialettale milanese, cui hanno contribuito, nel tempo, l'Accademia del Teatro Nuovo, dove operavano diversi personaggi della Scapigliatura, le compagnie di Palmira Telamoni, diretta da Augusto Vergani, la Compagnia dialettale milanese Franco Parenti e la formazione intitolata a Carlo Porta e diretta da Cesare Poiani.

Il Teatro venne costruito nel 1868 nella centralissima piazza Beccaria, a pochi passi da dove tra il 1806 e il 1865 sorgeva un precedente Teatro Gerolamo, e si presentò al pubblico milanese come una Scala in miniatura, con due ordini di palchi, il loggione, una platea, con una capienza totale, all'epoca, di 600 posti.

Oggi la sala, recuperata da un minuzionso e appassionato restauro, sotto la supervisione e le indicazioni della Sovrintendenza delle Belle Arti, realizzato grazie all'iniziativa della Società Sanitaria Ceschina, proprietaria da circa un secolo dello stabile che ospita il teatro, consta di 209 posti complessivi, ma accanto al teatro, realizzato secondo criteri tecnologici all'avanguardia, offre una serie di Spazi per eventi (sale polivalenti con sofisticate attrezzature multimediali per riunioni, convegni, mostre, sfilate, concerti privati e così via).

La prossima stagione del Teatro Gerolamo si aprirà il 15 febbario con lo spettacolo di marionette della Compagnia Carlo Colla&Figli "Il matrimonio segreto", uno spettacolo ideato per l'occasione che riprende la versione della prima edizione, andata in scena al Gerolamo proprio nel 1868, l'anno della sua apertura.

Seguiranno, tra febbraio e giugno 2017, 23 spettacoli con 9 diverse compagnie di artisti: dalle marionete dei Colla ai pupi di Cuticchio, dalla danza di Luciana Savignano, al jazz di un maestro come Gaetano Liguori, dal teatro noir di Piero Colaprico alle arie barocche dell'Orchestra sinfonica Giuseppe Verdi diretta da Ruben Jais, all'opera buffa di Antonio Lubrano e della sua compgnia di canto. Senza dimenticare il ritorno del regista Filippo Crivelli, che negli anni Sessanta firmò proprio per il Gerolamo spettacoli leggendari come "Milanin Milanon" che portò alla ribalta artisti quali Milly, Laura Betti, Enzo Jannacci, Tino Carraro, e che per il Gerolamo, il 23 e 24 febbraio, metterà in scena un nuovo spettacolo d'ispirazione tutta milanese, ancora top secret.