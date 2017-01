Rischio neve e vento forte, da domani codice giallo in Lombardia

Milano, 3 gen. (askanews) - La sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità cioè codice giallo per rischio neve per il 4 gennaio sulle zone omogenee Nv-01 (Valchiavenna); Nv-02 (Media-Bassa Valtellina); Nv-03 (Alta Valtellina). Sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa e Servizio meteorologico regionale sono attese deboli nevicate sopra gli 800 metri in particolare su alta Valchiavenna, alta Valtellina e alta Valmalenco.

Dallo stesso giorno è stato anche emesso un avviso in codice giallo per il rischio di vento forte su diverse zone omogenee della regione. Sulla base delle previsioni e delle valutazioni condotte dal Centro Funzionale di Regione Lombardia, il rischio interesserà le zone omogenee IM-01 (Valchiavenna, provincia Sondrio), IM-02 (Media-bassa Valtellina, provincia Sondrio), IM-03 (Alta Valtellina, provincia Sondrio), IM-04 (Laghi e Prealpi Varesine, provincia Varese), IM-05 (Lario e Prealpi occidentali, province Como e Lecco), IM-06 (Orobie bergamasche, provincia Bergamo), IM-07 (Valcamonica, province Bergamo e Brescia), IM-08 (Laghi e Prealpi orientali, province Bergamo e Brescia) IM-09 (Nodo idraulico di Milano, province Como, Lecco, Monza e Brianza, Milano e Varese), IM-10 (Pianura centrale, province Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Milano).