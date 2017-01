Rischio incendi, allerta arancione su Alpi e Prealpi lombarde

Milano, 3 gen. (askanews) - La sala operativa della Protezione civile lombarda a partire dal 4 gennaio ha diramato un avviso di moderata criticità con codice arancione per rischio incendi boschivi su Alpi e Prealpi della regione, in particolare in Valchiavenna e Alpi Centrali in provincia di Sondrio, Lario (Como e Lecco), Brembo e Alto Serio - Scalve (Bergamo), Basso Serio - Sebino (Bergamo e Brescia), Valcamonica, Mella-Chiese e Garda (Brescia).

In base alle previsioni elaborate da Arpa Lombardia e servizio Meteorologico regionale una vasta area di aria fredda legata ad una depressione polare si sta spostando dalla Norvegia verso sud ed inizierà ad interessare i settori settentrionali delle Alpi dal tardo pomeriggio. Il tempo sulla regione resterà stabile, ma con vento da nord ovunque moderato, localmente forte sulle Alpi e Prealpi a quote superiori di 1200 metri, con raffiche locali sin verso i 70-80 chilometri orari.

