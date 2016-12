"Accertamento fiscale per 205 milioni per omessa tassazione"

Roma, 20 dic. (askanews) - Risanamento Spa, insieme alla controllata Milano Santa Giulia, firma con l'Agenzia delle entrate un accordo di conciliazione giudiziale riguardante gli avvisi di accertamento fiscale relativi ai periodi d'imposta compresi tra il 2003 e il 2008. Lo comunica la società, che "a fronte di importi accertati per circa 205 milioni tra imposte, sanzioni e interessi, si è impegnata a corrispondere una somma omnicomprensiva di circa 34,6 milioni". L'importo sarà pagato in quattro anni, "mediante 16 rate trimestrali, dal mese di dicembre 2016, anche usando in compensazione partite creditorie vantate nei confronti dell'erario per circa 21,7 milioni".

Gli avvisi di accertamento "riguardavano, nella parte ancora in contestazione, per la controllante Risanamento, la presunta omessa tassazione, in misura piena, di una plusvalenza da cessione di partecipazione e, per la controllata Milano Santa Giulia, la presunta indeducibilità dei costi sostenuti per le bonifiche effettuate su aree destinate alla valorizzazione immobiliare e dell'indennizzo corrisposto al gruppo Esselunga nell'anno 2006, nonchè, relativamente a tali ultimi rilievi, la indetraibilità dell'Iva".

"Nel ribadire la correttezza del proprio operato - conclude Risanamento - peraltro supportata da plurimi pareri di qualificati professionisti, la società ha quindi ritenuto di aderire a tale definizione in un'ottica deflattiva del contenzioso, anche in considerazione del riconoscimento, da parte degli Uffici, di grande parte delle ragioni delle società destinatarie degli avvisi di accertamento e della consistente riduzione della pretesa" dell'agenzia fiscale.