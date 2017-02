Milano, 13 feb. (askanews) - Per un consigliere regionale lombardo, la pausa pranzo rappesenta "un momento di lavoro più produttivo" di quelli che si celebrano nelle normali sedi istituzionali. "Gli incontri che si fanno al ristorante hanno durata più lunga di quelli che si tengono in ufficio". Attorno a una tavola imbandita è infatti "più agevole affrontare certi argomenti" e così "a pranzo la qualità dell'incontro diventa più importante". Parola di Alessandro Colucci, uno dei 56 consiglieri regionali della Lombardia finiti sotto processo per le cosiddette "spese pazze" che sarebbero state rimborsate con rimborsate anche se del tutto estranee ad attività politiche e istituzionali.

Colucci è uno degli imputati ancora in carica al Pirellone: ottenne oltre 7 mila preferenze alle regionali 2013. Il pm Paolo Filippini lo accusa di peculato per fatti che risalgono al periodo compreso tra il 2008 e il 2012. In questi anni, secondo il magistrato, avrebbe ottenuto oltre 27 mila euro di rimborsi per spese "estranee all'esercizio delle funzioni istituzionali e non funzionali all'espletamento del mandato". Tra queste, soprattutto pranzi e cene in rinomati ristoranti milanesi, come Armani-Nobu, Bulgari Hotel e Trussardi alla Scala. "Il nostro è un lavoro importante che si articola anche anche nei ristoranti", si è difeso Colucci, che questa mattina ha voluto prendere la parola nell'aula del processo sulla cosiddetta "Rimborsopoli" al Pirellone per rendere una serie di dichiarazioni spontanee: a tavola, ha spiegato, "davo notizie sull'attività del consiglio regionale e dai miei interlocutori ricevevo spunti o suggerimenti".

(segue)