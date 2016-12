Milano, 20 dic. (askanews) - "Abbiamo sostenuto l'emendamento che prevede entro il prossimo triennio una riduzione del 50% del superticket perché rappresenta certamente un passo avanti. Ma riteniamo si tratti di una misura ancora troppo timida, incapace di dare una risposta davvero efficace alle difficoltà dei lombardi che compartecipano alla spesa sanitaria in misura maggiore rispetto agli altri cittadini italiani. Insomma, ci aspettiamo che Maroni e la sua maggioranza facciano di più in tempi brevi ed è in tal senso che li incalzeremo". Lo ha affermato Chiara Cremonesi, capogruppo regionale di Sel, dopo il voto al Collegato 2017 che ha visto l'approvazione di un emendamento di maggioranza per una parziale riduzione dei ticket sanitari.

"Per il resto - ha proseguito Cremonesi - si tratta di un provvedimento omnibus che per sua natura affronta, senza la dovuta specificità, le questioni più disparate e che pure riesce a distinguersi per ciò che manca. Mentre nel bilancio - ha osservato - si registrano pesanti tagli sul diritto allo studio, qui si ignora completamente l'obbligo previsto dalla legge di stabilità nazionale di istituire un ente gestore unico erogatore dei relativi servizi: questo collegato dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, come Regione Lombardia non abbia alcuna visione su un tema così importante".