Milano, 20 dic. (askanews) - "L'approvazione dell'emendamento che consentirà di estendere anche al 2018 e al 2019 la riduzione del 50% del superticket che in Giunta avevamo già previsto per il 2017 dimostra l'ottima sintonia con il Consiglio regionale che ha in questo modo voluto sostenere e rafforzare lo sforzo da noi compiuto". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera commentando l'approvazione dell'emendamento alla legge di bilancio regionale che dispone la prosecuzione della riduzione del 50% del superticket per il biennio 2018/2019.

"In questo modo - ha sottolineato Gallera - la nostra azione per venire incontro ai cittadini lombardi, nonostante le risorse sempre più ridotte da parte dello Stato, potrà avere una prosecuzione grazie ad un intervento complessivo di 60 milioni di euro".