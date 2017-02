Milano, 16 feb. (askanews) - Sono 28 le attività lombarde che sono stati inseriti nel Registro regionale dei Negozi Storici nelle province di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Milano e Sondrio. Per Mauro Parolini, assessore al Sviluppo economico, che ha annunciato il riconoscimento, si tratta di "locali storici del commercio che vogliamo continuare a valorizzare e sostenere in quanto punti di riferimento ed elementi di attrattività per i centri urbani. Non solo, anche perchè dietro queste insegne ci sono storie di vita significative, che raccontano l'identità regionale e un modo di fare attività economica in grado di durare nel tempo, nonostante la crisi, e i rapidi cambiamenti imposti dal mercato".

"E' dal 2004 - ha aggiunto Parolini - che Regione Lombardia, in accordo con gli enti locali e le associazioni di categoria, ha istituito questo riconoscimento per tener viva la memoria e premiare la professionalità di quelle generazioni di imprenditori che da più di 50 anni hanno saputo unire tradizione e innovazione e creare con il loro servizio un valore per le comunità di riferimento".

"Quello del riconoscimento e del sostegno alle attività storiche - ha concluso Parolini - è solo una delle iniziative inserite in un ampio contesto di misure e di incentivi economici che l'assessorato allo Sviluppo economico ha messo in campo per il settore del commercio sul fronte della lotta alla contraffazione, all'abusivismo e alla desertificazione commerciale, per il sostegno di interventi specifici di riqualificazione e sicurezza degli esercizi commerciali, oltre che per la valorizzazione di quei negozi e reti di attività commerciali che si sono distinti per la capacità di generare attrattività con iniziative di marketing e strategie di vendita innovative".