Milano, 20 dic. (askanews) - Dopo la richiesta, stamane, dell'estensione del commissariamento di Fiera Milano a tutte le attività e non solo a quella legata allestimento di stand, il capogruppo di Fdi in Consiglio regionale lombardo Riccardo De Corato ha rinnovato la sua richiesta di costituzione parte civile della stessa Regione. "Sulle presunte infiltrazioni criminali in Fiera Milano - ha affermato De Corato in una nota - avevo chiesto a metà novembre che anche la Regione si costituisse parte civile, come aveva fatto il Comune di Milano. Per questo avevo presentato un'interrogazione al presidente Maroni. Adesso le cose sono ulteriormente peggiorate e mi chiedo come sia possibile: perché - chiede De Corato - Regione non è riuscita a intervenire in modo deciso, tanto che la Procura di Milano ha dovuto chiedere il commissariamento di tutto l'ente? Che cosa fa la Regione di fronte a questa richiesta?".

"L'aggravamento delle sanzioni - ha proseguito De Corato - è stato chiesto dal pm Paolo Storari durante l'udienza di oggi perché è stato ipotizzato un sistema di tangenti anche dopo il commissariamento. Tanto più adesso la Regione chieda di costituirsi parte civile e prenda una posizione decisa".