Milano, 25 gen. (askanews) - La polizia ha eseguito il fermo di due egiziani residenti a Milano di 43 e 21 anni per ricettazione di farmaci, indagando il più anziano per truffa aggravata.

Le indagini dei poliziotti del commissariato Porta Genova, iniziate con la segnalazione da parte di una farmacista che ha evidenziato il probabile utilizzo fraudolento da parte di cittadini nordafricani di ricette mediche per l'acquisto di farmaci per conto di terze persone, hanno portato al sequestro di oltre 4.500 farmaci per un valore totale di oltre 15mila euro: i ricettatori viaggiavano dall'Egitto all'Italia per il trasporto e la vendita dei medicinali.

Nello specifico tra i farmaci sequestrati ci sono l'Oxicontin ed il Contramal che, in quanto oppiacei, vengono abitualmente utilizzati da tossicodipendenti che fanno uso di eroina e da consumatori di hashish e marjuana per aumentarne gli effetti psicotropi.

Oltre ai farmaci, in casa i poliziotti hanno trovato Sildenafil, principio attivo del meglio conosciuto Viagra, che importavano dall'Egitto per rivenderlo in Italia.