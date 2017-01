Milano, 25 gen. (askanews) - Gli eventi in calendario di Fiera Milano andranno avanti a prescindere da quello che riserverà il futuro alla società. Ad assicurarlo il presidente dimissionario, Roberto Rettani, che questa mattina è intervenuto a Milano alla presentazione di Milano Food City. "Questo si può dare assolutamente per scontato. L'istituzione Fiera in ogni caso deve andare avanti, su questo non c'è dubbio. Vedremo poi domani cosa succede", ha detto Rettani ai cronisti che gli chiedevano delle conseguenze di un ipotetico commissariamento della società come richiesto dalla Procura di Milano.

"Fiera Milano - ha sottolineato Rettani a chi gli ricordava la richiesta del sindaco di Milano di avere un ente indipendente dalla politica - è una azienda quotata di diritto privato, noi dobbiamo dare conto ai nostri azionisti dei risultati che facciamo, ed è quello che stiamo cercando di fare. Tutto il resto lo vedete e lo sapete meglio di me".

Quanto al suo futuro (il suo nome era circolato tra quelli che avrebbero potuto continuare a far parte del board) ha detto: "Io voglio dare il mio contributo per superare questa fase che è senz'altro critica. Tutto quello che verrà dopo in questo momento non ci penso proprio".

Intanto ieri sera il cda della società fieristica ha deciso di anticipare dal 13 al 10 marzo la riunione del board per l'approvazione del bilancio, un cambiamento necessario a "garantire tutta la fattibilità nei termini di legge statutari della convocazione dell'assemblea del 21 aprile. L'assemblea che dovrà deliberare sull'approvazione del bilancio 2016 e la nomina del nuovo cda".