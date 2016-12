Milano, 29 dic. (askanews) - "Un'altra misura concreta, attesa da tempo, che siamo riusciti a mettere a disposizione dei nostri territori. Si tratta di un bando con una dotazione economica di 1,9 milioni di euro per progetti di ristrutturazione e adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo, e acquisto e installazione di apparecchiature digitali per la proiezione". Con queste parole, l'assessore alle Culture di Regione Lombardia Cristina Cappellini annuncia il nuovo bando di Regione Lombardia che sarà aperto a partire dal 16 gennaio 2017.

"Sono certa che questo bando - ha detto ancora l'assessore - avrà riscontri positivi in quanto è una misura molto attesa sia dagli operatori del settore sia dagli enti locali, oggi sempre più in difficoltà economica dovuta soprattutto ai continui tagli del Governo centrale".

"Una delle novità introdotte in questo bando - ha spiegato l'assessore Cappellini - è senza dubbio la possibilità di finanziare anche progetti aventi un costo non elevato, che però per alcuni territori lombardi possono costituire progetti di grande respiro culturale. In tale modo, anche piccoli progetti in Comuni di piccole dimensioni possono beneficiare di contributi che consentano di mantenere in vita o di riaprire sale fondamentali per il territorio e le comunità locali".