Milano, 16 gen. (askanews) - "Un contributo vero e importante per la nostra rete di piste ciclabili", così ha esordito il cicepresidente del Consiglio regionale lombardo Fabrizio Cecchetti (Lega Nord) in riferimento ai fondi stanziati dalla Regione per i progetti di percorsi ciclabili presenti sul territorio della Città Metropolitana. "Sono 42 i comuni interessati in tutta la Regione, concentrati principalmente nel territorio della provincia di Milano, che con ben 12 progetti vede coinvolti 32 comuni. Per questa fascia territoriale sono stati investiti da Regione Lombardia 11,5 milioni di € (11.431.641,21€ per la precisione) a copertura parziale o quasi totale dei progetti pervenuti, opere che adesso andranno completate entro il 2020".

"La nostra Regione - ha concluso Cecchetti - è sempre più all'avanguardia e attenta a uno sviluppo viabilistico ecosostenibile tramite la mobilità dolce, anche in ottica di interconnessione tra bici e treno, o semplicemente di svago per il tempo libero e il turismo. Questa è la dimostrazione concreta di quanto sia importante avere una maggiore autonomia regionale e quindi più risorse a disposizione che poi vengono reinvestite per il bene del territorio e dei cittadini lombardi".