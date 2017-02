Per attività di formazione e aggiornamento

Milano, 20 feb. (askanews) - "Partendo dalla positiva esperienza di questi anni, abbiamo approvato lo schema di convenzione con il Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia per le attività di formazione e aggiornamento per il triennio 2017-2019". L'ha detto l'assessore regionale allo Sport e Politiche per i giovani Antonio Rossi commentando l'approvazione dello schema di convenzione con il Collegio guide alpine lombarde.

"Mettiamo a disposizione del nuovo ciclo triennale di formazione e aggiornamento - ha spiegato l'assessore Rossi - 540.000 euro puntando a sostenere la formazione e l'aggiornamento delle guide alpine nei rispettivi gradi di formazione quale aspirante guida alpina, guida alpina e guida alpina maestro di alpinismo, nonchè per la figura dell'accompagnatore di media montagna".

"Con questa collaborazione - ha concluso l'assessore Rossi - Regione Lombardia prosegue il suo concreto impegno a favore della promozione e della fruizione della montagna".