Milano, 8 feb. (askanews) - La Regione Lombardia ricorrerà in appello contro la sentenza 86/2017 del Tar che la condanna a risarcire in solido, insieme a Provincia e Comune di Cantello, la società Italinerti srl per i danni relativi alla mancata produzione. A darne notizia, in una comunicazione in Giunta , l'assessore regionale all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Claudia Terzi.

"Nel luglio 2011 - ha spiegato Terzi -la Provincia di Varese ha proposto alla Regione, per l'approvazione, una variante di Piano che prevedeva lo stralcio della cava di recupero in argomento, presente nel Piano cave approvato nel 2008. La richiesta di variante è stata sottoposta a istruttoria tecnica da parte delle strutture della Giunta e all'esame indipendente del Comitato Tecnico consultivo regionale per le attività estrattive. Sia gli uffici regionali competenti, sia il Comitato - prosegue l'assessore - hanno concordato sulla mancanza di motivazioni tecniche che supportassero la scelta provinciale di stralcio. Pertanto, hanno proposto al Consiglio regionale di non aderire alla richiesta provinciale e di confermare il Piano vigente, che includeva la ex cava Coppa".

"Il Consiglio regionale ha invece ritenuto di approvare la revisione del Piano cave della Provincia di Varese, stralciando la cava - continua Terzi -. La società interessata ha presentato ricorso contro tale decisione, ottenendo sentenze favorevoli, sia in primo grado sia in secondo grado. In particolare, le sentenze hanno rilevato un 'evidente difetto di motivazione negli atti impugnati dalla ditta'".

