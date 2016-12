Milano, 22 dic. (askanews) - Il presidente Lombardia Roberto Maroni ha confermato che il referendum consultivo sull'autonomia della Regione si terrà nel 2017 e la data verrà fissata entro metà gennaio, dopo un incontro con il ministro dell'Interno per valutare la possibilità di accorpare la consultazione alle elezioni amministrative.

"Aspettavo il nuovo governo per capire se il ministro dell'Interno è disponibile ad accogliere la richiesta mia e di Zaia di farlo assieme alle amministrative, cosa che comporterebbe un notevole risparmio - ha spiegato Maroni colloquiando con i giornalisti a margine dell'incontro per lo scambio degli auguri di Natale - . All'inizio di gennaio andrò a incontrare il ministro dell'Interno Marco Minniti, che conosco bene, e ribadirò la richiesta". Senza un via libera del Viminale sull'accorpamento il referendum "lo faremo prima", ha detto Maroni: "Entro metà gennaio dovremo decidere, altrimenti i tempi non ci sono più. Noi siamo pronti. Basta solo un mio decreto. Abbiamo ben presente il cronoprogramma, abbiamo fatto anche la gara per il voto elettronico".