Rapina in gioielleria Milano, serbi traditi da impronta e parola

Milano, 1 feb. (askanews) - Sono stati incastrati da un'impronta e da una parola pronunciata in serbo captata dalla commessa della gioielleria aggredita, i tre rapinatori serbi che il 21 settembre 2016 aveva svaligiato gioielli per circa un milione di euro nella gioielleria "Eleuteri" di via Sant'Andrea, nel celebre Quadrilatero della moda di Milano.

Un'impronta nitida su una porta a vetri, immortalata dalle telecamere di sicurezza, lasciata per distrazione a causa della reazione della donna prima di indossare i guanti. L'ha lasciata il 29enne Alexander Sarac, sconosciuto in Italia ma pregiudicato per rapina in Serbia, dove ora è ricercato. Una parola, che in italiano è "aspetta" pronunciata dai due che tra loro si parlavano in un buon inglese.

Un colpo messo a segno in pochi minuti: poco dopo le 16 Sarac era entrato nel negozio dove c'era solo la commessa chiedendo di vedere un bracciale "economico" da regalare alla nonna. Appena la donna si era spostata nell'altra stanza e aveva aperto la cassaforte, lui l'aveva presa per il collo e l'aveva buttata a terra, e poi aveva aperto la porta al complice che aveva iniziato ad impossessarsi dei preziosi. Con loro c'era un terzo uomo, che quattro giorni prima si era presentato nella boutique per fare un sopralluogo e che quel mercoledì era rimasto all'esterno a fare da "palo". L'allarme era scattato mezz'ora dopo quando la commessa era riuscita a slegarsi mani e piedi. I tre a quel punto erano già lontani, uno probabilmente a piedi, gli altri due in bicicletta. Questi ultimi, a bordo di una Golf con targa serba circa sette ore dopo erano stati registrati mentre attraversavano il confine tra la Croazia e la Serbia. L'altro, probabilmente con il bottino, ha scelto un'altra strada, forse la Svizzera. Sulla sua identità gli investigatori hanno diversi elementi e il sospetto che sia lui che Sarac siano dei professionisti della rapina e possano aver partecipato in Europa ad alcuni colpi attribuiti ai "Pink Panther".

A finire a San Vittore con l'accusa di rapina aggravata in concorso è stato il "palo": si tratta del trentenne Uros Ivkovic, che vive a Piacenza con alcuni familiari, e che in passato sembra avesse lavorato come "buttafuori" in alcuni locali notturni di Milano. E' stato bloccato il 18 ottobre a Brescia dagli investigatori della sezione Antirapine della Mobile meneghina, mentre stava per rientrare in Serbia.