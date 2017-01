Milano, 20 gen. (askanews) - "Più Rai a Milano? L'obiettivo può essere raggiunto solo facendo squadra: il sindaco Sala, che ha annunciato di aver già contattato i vertici Rai per fissare un incontro in cui discutere del potenziamento del ruolo della tv di Stato a Milano, non faccia prevalere i personalismi e, come avvenuto in occasione di recenti successi del capoluogo lombardo, condivida una strategia comune con il presidente Maroni. Altrimenti andrà a sbattere contro il muro di Roma". E' quanto ha dichiarato l'assessora al Territorio di Regione Lombardia, Viviana Beccalossi, intervenendo nel dibattito sul futuro della Rai a Milano.

"Apprendiamo fra l'altro, che proprio gli alleati romani di Sala, nella persona del presidente della Regione, Nicola Zingaretti non gradiscono l'idea di rendere più forte la presenza della Rai a Milano - ha concluso Beccalossi - e questo è un motivo in più per far fronte compatto con la Regione e abbattere finalmente le resistenze che hanno sempre impedito di allargare i confini della Rai".