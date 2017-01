Milano, 10 gen. (askanews) - "Regione Lombardia per legge avrebbe dovuto controllare Infrastrutture Lombarde Spa come farebbe con un proprio ufficio interno, il cosiddetto 'controllo analogo'. Dopo anni di segnalazioni ed irregolarità comunicate da Anac, Antitrust, Corte dei Conti e tribunali su convenzioni, bandi, costi, gestione del personale, trasparenza degli atti, pagamenti ed altro ancora, fino a fenomeni di corruzione, possiamo dire che Regione Lombardia ha fallito. Se a tutto questo aggiungiamo che gran parte delle attività affidate senza gara ai nominati di "IL Spa" potrebbero svolgerle soggetti privati in concorrenza, non possiamo che chiedere al presidente Maroni di dare mandato per la liquidazione di Infrastrutture Lombarde". E' quanto hanno dichiarato Marco Cappato e Valerio Federico, membri rispettivamente del comitato e della direzione nazionale di Radicali Italiani.

"Questo è il significato della nostra candidatura a amministratore unico della società, per liquidarla e voltare pagina" hanno continuato i due esponendi radicali, spiegando che "abbiamo deciso che la raccolta delle firme sarà sulla candidatura non di Marco Cappato (come precedentemente annunciato) ma di Valerio Federico, già tesoriere nazionale di Radicali italiani e promotore della campagna 'sbanchiamoli-fuori i Partiti dalle banche', autore di un dossier che spiega le ragioni economiche e politiche della richiesta di liquidazione di Infrastrutture Lombarde".

I Radicali hanno annunciato che la candidatura di Federico è sostenuta, tra gli altri, da Franco Debenedetti, Luca Beltrami Gadola, Alessandro De Nicola, Vincenzo Olita, Giordano Masini, Alberto Mingardi, Adriano Teso e Marco Marazzi. Infine ricordano che il termine per il deposito delle candidature è il 12 gennaio prossimo, e che possono firmare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia scrivendo a radicalimilano@gmail.com.