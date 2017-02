R. Lombardia: sosterremo aziende che vogliono lavorare in Marocco

Milano, 1 feb. (askanews) - "Le nostre imprese hanno voglia di lavorare in Marocco che è un'economia in espansione: insieme all'Egitto questo è l'unico Paese del Nord Africa dove le esportazioni lombarde crescono e per questo noi le sosterremo con azioni concrete". Lo ha annunciato il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore all'Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala, arrivato a Casablanca in Marocco, dove ha incontrato il direttore generale per il Commercio estero del ministero dell'Industria, Said Maghraoui Hassani, il segretario generale del ministero, Mohammed Benayad e, successivamente, la direttrice dell'Autorità portuale nazionale marocchina, Nadia Laraki.

"Il Marocco è un Paese dall'economia aperta e che sta crescendo sarebbe importante organizzare un workshop qui sul posto per generare maggiore conoscenza di questo mercato e delle sue opportunità da parte delle nostre imprese e avviare un processo di ulteriore crescita delle relazioni, organizzando anche ulteriori incontri BtoB" ha proseguito il vicepresidente Sala, aggiungendo che "ci lavoreremo da subito insieme ai funzionari del ministero dell'Industria". "Il Marocco ha 34 porti, nel 2016 ha visto il transito di 121 milioni di tonnellate di merci e una strategia per questo settore che guarda al 2030" ha continuato l'assessore, ricordando che "la Lombardia non ha sbocchi sul mare ma attraverso il sistema infrastrutturale interregionale con Piemonte e Liguria vuole arrivare a rendere Genova come il suo porto strategico dato che l'80% delle nostre merci passa attualmente dal porto di Rotterdam". "In tal senso - ha evidenziato - il sistema delle aziende pubbliche della nostra Regione, penso soprattutto a Infrastrutture Lombarde, che si occupa della progettazione delle piu' grandi infrastrutture della nostra regione, può trovare qui sbocchi interessanti per integrare i nostri progetti con le prospettive offerte da questo Paese".

La mattinata del vicepresidente è proseguita con un incontro alla Confederazione generale delle imprese del Marocco (Cgem), alla presenza del capo dei progetti internazionali e del presidente dell'associazione, dove il vicepresidente Sala è stato accompagnato dai funzionari di Promos e Ice.