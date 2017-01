Protezione civile: codice giallo per ordinaria criticità

Milano, 10 gen. (askanews) - La Protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr che prevedono residue deboli nevicate nelle prime ore di domani, sui settori nordoccidentali della regione, e delle valutazioni condotte dal Centro Funzionale di Regione Lombardia, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve per le Prealpi varesine (con quota neve inferiore e superiore ai 600 metri) e per quelle comasche e lecchesi (con quota neve superiore a 600 metri).

La Protezione civile lombarda, segnala inoltre che "a causa delle basse temperature previste, le problematiche principali potrebbero riguardare locali difficoltà sulla viabilità e trasporti, a causa della possibile formazione di ghiaccio nelle ore serali, notturne e del primo mattino".