Fondo garanzia per infrastrutture per depurazione delle acque

Milano, 28 dic. (askanews) - L'assessorato all'Ambiente di Regione Lombardia, insieme a quello all'Economia, Crescita e Semplificazione e a Finlombarda ha messo a disposizione 10 milioni di euro come fondo di garanzia per investimenti infrastrutturali per la depurazione delle acque. A comunicarlo una nota dell'Assessorato regionale all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile guidato da Claudia Terzi.

Il servizio idrico integrato in Regione Lombardia è al centro di un processo di riorganizzazione e aggregazione iniziato tre anni fa. In tutte le province è stato effettuato l'affidamento al gestore d'ambito e solo per tre di questi il processo di aggregazione è ancora in fase di compimento. Nella quasi totalità si tratta di gestori pubblici. Per il quadriennio 2016/19 sono programmati ulteriori investimenti per circa 1,5 miliardi di euro.

Serve però liquidità, poiché gli investimenti - si legge nella nota - devono essere completati in un arco temporale contenuto, mentre il loro ammortamento (coperto dalla tariffa) si protrae sul lungo periodo. E' su questo divario che interviene il progetto, curato da Finlombarda, di attivazione di uno strumento Hydrobond mirato ad attivare risorse europee (BEI) e di investitori istituzionali per fornire disponibilità finanziarie congrue con lo sviluppo dei piani degli investimenti.

La costituzione di uno strumento di garanzia tramite risorse regionali (10 milioni), prosegue la nota, permette di attivare tale meccanismo consentendone l'accessibilità a tutti i gestori, indipendentemente dalle dimensioni, ad un ammontare di risorse pari a 200 milioni iniziali.

La garanzia è richiesta dagli investitori, ma la regolazione del servizio idrico integrato assicura la piena capacità di rimborso da parte dei gestori, poiché i piani tariffari sono costruiti al fine di garantire il pareggio della gestione economica.

L'iniziativa permetterà, nelle intenzioni della Regione non solo di superare il deficit infrastrutturale nel ciclo della depurazione, ma di alimentare l'economia locale attraverso gli investimenti in diversi settori 'fornitori' di opere, materiali, tecnologie, Itc.,