Milano, 20 feb. (askanews) - "Sono stabili, anche se rimane in prognosi riservata, le condizioni del 14enne ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, colpito da sepsi meningococcica. Intanto, è stato individuato anche il ceppo che è risultato essere di sierogruppo C". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

L'assessore ha comunicato anche che "come accaduto per l'Istituto Curie Sraffa, in seguito al decesso di una docente, anche agli studenti dell'Istituto Pavoniano Artigianelli di Milano, frequentato dal ragazzo, sarà offerta la vaccinazione in un ambulatorio dedicato. Entro i prossimi giorni ai 200 alunni saranno comunicate le modalità per accedere alla vaccinazione antimeningococcica quadrivalente ACW135Y. Per chi è già stato vaccinato per il meningococco C si tratterà di un richiamo, per gli altri sarà un'unica dose necessaria a garantire la copertura per tutti i ceppi".