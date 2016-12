Milano, 30 dic. (askanews) - Ad oggi "non abbiamo elementi per dire che Amri avesse collegamenti con Sesto San Giovanni o con Cinisello Balsamo". E' quanto affermato dal questore di Milano, Antonio de Iesu, durante l'incontro di fine anno per il bilancio dell'attività svolta dalle forze di polizia.

Secondo de Iesu "anche rilevare che l'attentato terroristico parte da Cinisello (luogo da cui è partito il tir utilizzato per compiere l'attentato a Berlino ndr) e si chiude a Sesto San Giovanni è oggettivamente una suggestione, un caso". Il questore ha poi ribadito che a Sesto "c'è stato il controllo casuale di una persona sospetta, che era il terrorista. Il tir partiva da Cinisello Balsamo, ma non c'è alcun collegamento fra i due posti".