Roma, 28 feb. (askanews) - "Il nostro obiettivo è unificare il centrodestra: oggi è quello che ci chiede il nostro popolo, soprattutto è ciò che serve al Paese altrimenti destinato a subire un pericolosissimo fenomeno di smembramento politico-sociale. In questa battaglia la Lombardia è la trincea avamposto perché è qui che è nato il centro destra di governo ed è qui che l'unità ha dato la migliore prova di sé". E' quanto dichiara il senatore Gaetano Quagliariello, presidente di Idea PopoloLibertà, a margine della riunione del coordinamento regionale lombardo.

"Aumento della disoccupazione giovanile, deficit economici disastrosi, continui richiami dall'Europa e poco tempo per correre ai ripari - sottolinea la senatrice Maria Ida Germontani, della segreteria nazionale di Idea PopoloLibertà e coordinatrice regionale lombarda -. Basta guardare come il malcontento generale sfocia velocemente in violente agitazioni, continuando così l'Italia resterà il Paese dello 0, quello con la crescita più bassa. Il vero valore aggiunto è il lavoro, stiamo lavorando ad un programma che punti alla stabilizzazione occupazionale come motore di crescita per il Paese, anche dopo l'ingresso delle nuove tecnologie nel mercato del lavoro. Questo è un tema pericolosamente sottovalutato. Il centro destra unito, con un programma condiviso, è l'unico in grado di garantire credibilità e stabilità nella frammentazione generale, già dalle amministrative e in vista delle politiche. Ad aprile daremo infatti il via ai congressi provinciali a partire da Milano e nei Comuni che vanno al voto", conclude Germontani.