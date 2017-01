Milano, 16 gen. (askanews) - Le immagini dei dipinti della Pinacoteca di Brera a cui sono stati applicati delle specie di cerotti protettivi hanno fatto scalpore, ma dal museo milanese arrivano le precisazioni, dopo che si era parlato di problemi all'impianto di riscaldamento. "La direzione della Pinacoteca di Brera - si legge in una nota ufficiale - a seguito di quanto accaduto precisa che le sale del museo non sono state al freddo per sette giorni ma hanno registrato un abbassamento repentino dell'umidità relativa il 7 gennaio come testimonia anche il dato meteorologico della stazione di Linate. Per questo motivo il giorno 9 sono stati noleggiati cinque umidificatori (e non condizionatori) per potenziare l'umidità nelle sale mentre erano in corso le verifiche tecniche sugli impianti di umidificazione".

I "cerotti", apposti dai conservatori di Brera nei giorni scorsi, sono veline protettive, che hanno lo scopo di preservare i dipinti.

"A oggi - ha concluso la nota del museo milanese - i 5 umidificatori mobili nelle sale sono necessari anche a scopo cautelativo poiché sono ancora in corso le verifiche sull'impianto e il clima esterno continua a essere particolarmente secco".