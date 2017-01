Milano, 25 gen. (askanews) - I carabinieri hanno scoperto un vasto giro di prostituzione minorile omosessuale tra Milano e Pavia che li ha portati questa mattina a notificare nove misure cautelari notificate (due in carcere e sette ai domiciliari una delle quali non eseguite perché l'indagato è all'estero) nei confronti di altrettanti uomini tra i 30 e 60 anni di età. Per lo stesso reato sono indagate a piede libero quattro persone.

Le indagini, coordinate dal pm del capoluogo lombardo Andrea Fraioli, sono partite l'anno scorso dal controllo di un'auto in una zona isolata di Lainate (Milano), dove i militari hanno sorpreso un uomo e un ragazzino di 12 anni che stavano parlando. Sospettando che dietro quell'incontro potesse nascondersi altro, i militari hanno condotto i dovuti approfondimenti e da questi, i carabineri della sesta sezione del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano, sono risaliti ad una decina di giovanissimi italiani e stranieri, la maggior parte dei quali tra i 16 e i 17 anni, che si offrivano attraverso annunci su siti Internet. I clienti arrestati sono facoltosi imprenditori e liberi professionisti ma anche commercianti, impiegati e operai, alcuni dei quali sposati e con figli, che avrebbero pagato i minori in cambio di sesso. Denaro, che i ragazzini hanno rivelato ai militari di aver utilizzato per comperare telefoni, scarpe alla moda e abiti griffati.

Nel corso delle perquisizioni, a casa di un arrestato sono stati sequestrati 60 grammi di cocaina e 700 pasticche di ecstasy, mentre nell'abitazione di un altro, una pistola prestatagli da un conoscente che è stato così denunciato per omessa custodia.