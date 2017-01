Milano, 9 gen. (askanews) - Il fondatore del movimento politico Energie per l'Italia e consigliere comunale a Milano, Stefano Parisi, ha espresso "piena fiducia nella magistratura" e auspicato che "si faccia chiarezza il prima possibile" sull'appalto per la Piastra di Expo 2015, per il quale il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è indagato. Lo ha detto nel giorno in cui il gip di Milano, Lucio Marcantonio, ha accolto la richiesta di proroga indagini presentata il 12 dicembre scorso dal sostituto procuratore generale, Felice Isnardi. "Il sindaco deve lavorare tranquillamente perché Milano ha bisogno di un sindaco che lavora serenamente" ha continuato l'ex candidato sindaco del centrodestra a margine della seduta del Consiglio comunale.