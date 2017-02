Milano, 7 feb. (askanews) - Milano ha da oggi un nuovo punto salvavita con defibrillatore in piazza Cordusio, grazie all'impegno dell'associazione per il Policlinico onlus e di Unicredit. La donazione della nuova postazione, insieme a due defibrillatori portatili per le unità mobili della polizia locale, rientra nell'ambito di "RianimaMi", il progetto ideato dal Comune di Milano, dalla polizia locale e dal Cardiac Science per combattere l'arresto cardiaco improvviso. Altri due totem e 19 defibrillatori portatili sono stati consegnati in precedenza

Con la donazione del defibrillatore, UniCredit vuole sottolineare la vicinanza ai progetti di carattere sociale della città di Milano in un luogo, Piazza Cordusio, molto caro alla banca.

"L'Associazione per il Policlinico - ha spiegato Claudia Buccellati, presidente della onlus - grazie al contributo di banca Unicredit può continuare ad impegnarsi nel progetto RianimaMI aumentando la dotazione di defibrillatori portatili della polizia locale e fornendo alla città un ulteriore punto salvavita in una piazza che è uno snodo importantissimo dei flussi turistici e locali. Un'ulteriore occasione questa per diffondere il messaggio che tutti, grazie ai defibrillatori semi-automatici di semplice utilizzo, possono contribuire a salvare una vita in caso di necessità".

"La defibrillazione precoce è il solo modo per strappare vite dall'arresto cardiaco, una patologia tanto silenziosa quanto letale. Ogni giorno, soltanto in Italia, muoiono circa 200 persone per questo male. Creare reti sempre più capillari di defibrillatori significa aumentare le possibilità di sopravvivenza di tutti" ha dichiarato Gian Luca Ziliani, amministratore delegato di Cardiac Science Sud Europa.