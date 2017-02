Milano, 15 feb. (askanews) - "E' già la seconda volta che il Governo trasferisce i clandestini dal Friuli alla Lombardia. E' vergognoso questo favoritismo politico nei confronti degli amici di partito del Governo e il conseguente accanimento contro la Lombardia, che accoglie oltre 23.300 aspiranti profughi, per un costo giornaliero di oltre 800.000 euro al giorno, ed e' già la Regione piu' massacrata dal problema dell'immigrazione di massa. Queste persone vanno rimandate a casa, non trasferite in Lombardia". Lo ha detto l'assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia Simona Bordonali in merito al trasferimento di cinquanta richiedenti asilo da Gorizia ai centri accoglienza della Lombardia. Per Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega Nord, questo è "l'ennesimo regalo del Governo del Pd alla Serracchiani: un regalo che poi tanto pagano quei fessi dei lombardi"."