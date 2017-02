Milano, 9 feb. (askanews) - "Confermata l'infezione da meningococco per la paziente che ieri è stata ricoverata all'ospedale San Paolo di Milano. Al momento sono in corso ulteriori esami per l'identificazione del ceppo. Stiamo inoltre avviando la profilassi innanzitutto per i contatti stretti". Lo ha annunciato in una nota l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, spiegando che "la donna, di 54 anni e residente a Milano, è docente presso l'Istituto di istruzione superiore 'Curie Sraffa' di via fratelli Zoia 130 nel capoluogo lombardo".

"In mattinata, in collaborazione con la direzione scolastica, Ats Città Metropolitana ricostruirà le attività didattiche e i contatti all'interno della scuola e avviserà le famiglie degli alunni" ha proseguito Gallera, aggiungendo che "nel pomeriggio è prevista una riunione a scuola con genitori e docenti per dare tutte le informazioni". "Nella serata di ieri sono stati raggiunti i contatti extra scolastici (4 famigliari e 7 amici) che sono già stati sottoposti a profilassi antibiotica" ha precisato Gallera, sottolineando che "nel rispetto dei protocolli internazionali di intervento, avvieremo quindi la profilassi innanzitutto ai contatti più stretti della paziente cioè i ragazzi delle nove classi in cui insegnava e i colleghi docenti. Successivamente, sulla base delle indicazioni degli esperti, estenderemo la profilassi qualora necessario ad altri contatti all'interno della scuola".

"Nell'attuale contesto di assenza di emergenza - ha concluso - si mantiene comunque alta l'attenzione nei confronti delle infezioni da meningococco e si confermano le strategie di prevenzione e controllo già in atto".